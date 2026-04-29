Oggi a Roma, presso la Caserma “La Marmora” dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, sono stati mostrati 377 reperti culturali restituiti dagli Stati Uniti all’Italia. Dei beni presentati, 337 sono stati rimpatriati nel periodo tra dicembre 2025 e aprile 2026, frutto di operazioni portate a termine in questi mesi. Il rappresentante delle autorità ha affermato che la cultura non si perde, si recupera.

Sono stati presentati oggi, alla Caserma “La Marmora” di Roma, sede del Reparto Operativo dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC), 337 beni culturali rimpatriati dagli Stati Uniti, all’esito di operazioni concluse tra il dicembre 2025 e l’aprile 2026. All’iniziativa sono intervenuti il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, il Comandante dei Carabinieri CUMS Palidoro, Generale Massimo Mennitti e il Comandante Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, Generale Antonio Petti. I beni recuperati comprendono prevalentemente reperti archeologici, materiali archivistici e opere d’arte, in larga parte provenienti da scavi clandestini o sottratti a istituzioni culturali e successivamente immessi nel mercato internazionale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Arte, restituiti 377 reperti culturali da USA all'Italia. Giuli: "Cultura non si perde, si recupera"

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