Roma si riempie di cultura dal 17 al 23 Aprile | mostre visite segrete e itinerari tra storia e arte promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Roma si anima tra il 17 e il 23 aprile con numerosi eventi culturali organizzati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Durante questa settimana vengono proposte mostre, visite guidate a spazi normalmente chiusi al pubblico e percorsi tra storia e arte. Le iniziative offrono l’opportunità di scoprire aspetti nascosti della città e di approfondire il patrimonio culturale locale. L’obiettivo è avvicinare i cittadini e i visitatori alle ricchezze artistiche e storiche della capitale.

R oma torna a vivere una settimana all’insegna della cultura, con un calendario fitto di appuntamenti e mostre che attraversa musei, ville storiche e luoghi meno conosciuti della città: dal 17 al 23 aprile, la Capitale si anima con iniziative dedicate all’arte, alla storia e alla divulgazione, offrendo occasioni per scoprire il patrimonio cittadino da prospettive nuove e coinvolgenti. LEGGI ANCHE: Il ‘Parnassus’ di Letizia Cariello alla GAM: «Un luogo che non chiude ma apre» Mostre, incontri e grandi eventi promossi dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, tra musei e ville storiche di Roma dal 17 al 23 aprile. Andiamo con ordine e partiamo dal principio.🔗 Leggi su Funweek.it Eventi a Roma dal 17 al 23 aprile 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliDalle nuove esposizioni agli incontri tra arte, storia, letteratura e divulgazione scientifica, il programma promosso da Roma Capitale, Assessorato... Eventi a Roma dal 10 al 16 aprile 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliLa programmazione delle attività promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata...