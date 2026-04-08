Furti d'arte in Italia 1,3 milioni di opere rubate in 56 anni | oggi i ladri vengono incastrati dall'IA

Negli ultimi 56 anni, in Italia sono state sottratte circa 1,3 milioni di opere d’arte, con un picco di furti negli ultimi anni. L’ultimo episodio si è verificato recentemente presso una fondazione nella provincia di Parma, dove sono stati rubati dipinti di artisti come Renoir, Cézanne e Matisse. I furti di opere d’arte nel paese sono tra i più frequenti e recenti indagini hanno visto l’impiego di intelligenza artificiale per identificare i responsabili.

L’Italia è al primo posto per i furti di opere d’arte, l’ultimo episodio è avvenuto nei giorni scorsi nella Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma, dove sono stati rubati quadri di Renoir, Cézanne e Matisse. Fanpage.it ha intervistato il Maggiore Galizia che dirige il Comando del Nucleo Tutela del Patrimonio culturale di Roma per esplorare il fenomeno. 🔗 Leggi su Fanpage.it Il significato dell’Ecce Homo di Antonello da Messina, l’opera acquistata dall’Italia a 14,9 milioniL'Ecce Homo di Antonello da Messina, un rarissimo capolavoro del Rinascimento italiano, è stato battuto all'asta da Sotheby's. “Corretto sposare bimbe di 9 anni”: dopo le parole dell’imam di Brescia scatta l’espulsione dall’ItaliaL'imam Ali Kashif è stato espulso dall'Italia dopo aver affermato di ritenere giusto "sposare una bambina di 9 anni". Temi più discussi: Furti d'arte, tutti i casi più famosi in Italia; I 10 furti d’arte più clamorosi del nuovo millennio; I furti di opere d'arte più incredibili in Italia; Le indagini sul furto di opere d’arte alla Fondazione Magnani Rocca. Tutti i furti clamorosi avvenuti nel nostro Paese: da Raffaello a Klimt, ecco come sono spariti quadri famosissimiDopo il furto alla Fondazione Magnani Rocca, qui le storie più incredibili di quadri persi per sempre. E un «cold case» a lieto fine ... vanityfair.it Le indagini sul furto di opere d’arte alla Fondazione Magnani RoccaIl furto dei tre quadri dal museo della Fondazione Magnani Rocca, in provincia di Parma, ha generato stupore e interesse nel mondo dell’arte, per le modalità con cui è avvenuto, per il valore delle op ... ilpost.it La villa in collina e l'attico in Cit Turin, gli orologi da 250 mila euro e l'elettricista-basista: la banda dei furti deluxe di Torino tradita da una telefonata di troppo x.com Atti vandalici e furti proprio nel Parco romano che aveva concesso picnic a base di grigliate a cittadini e turisti per la Pasquetta: la denuncia - facebook.com facebook