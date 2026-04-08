Furti d'arte in Italia 1,3 milioni di opere rubate in 56 anni | oggi i ladri vengono incastrati dall'IA

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi 56 anni, in Italia sono state sottratte circa 1,3 milioni di opere d’arte, con un picco di furti negli ultimi anni. L’ultimo episodio si è verificato recentemente presso una fondazione nella provincia di Parma, dove sono stati rubati dipinti di artisti come Renoir, Cézanne e Matisse. I furti di opere d’arte nel paese sono tra i più frequenti e recenti indagini hanno visto l’impiego di intelligenza artificiale per identificare i responsabili.

L’Italia è al primo posto per i furti di opere d’arte, l’ultimo episodio è avvenuto nei giorni scorsi nella Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma, dove sono stati rubati quadri di Renoir, Cézanne e Matisse. Fanpage.it ha intervistato il Maggiore Galizia che dirige il Comando del Nucleo Tutela del Patrimonio culturale di Roma per esplorare il fenomeno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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