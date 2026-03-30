Le opere d’arte rubate spesso trovano una destinazione diversa dal mercato nero tradizionale, diventando oggetto di scambi tra collezionisti e individui coinvolti nel crimine. Non tutte le opere vengono immediatamente rivendute, alcune vengono nascoste o spostate tra paesi senza passare per le vie ufficiali. Le autorità continuano a monitorare questi traffici, cercando di rintracciare le opere trafugate e di smascherare le reti criminali coinvolte.

Non finiscono solo nel cosiddetto “mercato nero”: possono diventare una merce di scambio preziosa per la criminalità organizzata I furti di opere d’arte famose attirano sempre molta attenzione, soprattutto per i modi a volte rocamboleschi in cui avvengono. Dopo il furto, per le opere inizia molto spesso una specie di seconda vita, in cui il cosiddetto “mercato nero” è solo uno dei possibili punto d’arrivo. Soprattutto per alcuni tipi di opere, questo tipo di furti può essere relativamente semplice e redditizio: musei anche molto importanti, quindi con opere di valore, hanno spesso sistemi di sicurezza con diversi punti deboli (come nel caso del Louvre). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Che giri fanno le opere d’arte rubate

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