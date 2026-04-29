Arrivano i Tritanuvole | a Villafranca si formano gli esperti dell' ala rotante
A Villafranca, nel forlivese, è stata inaugurata una nuova scuola di volo dedicata all’Autogyro, un tipo di aeromobile con ala rotante. L’evento si è svolto presso il campo volo locale, segnando un passo importante nel settore aeronautico della zona. La creazione di questa scuola ha portato alla formazione di nuovi esperti specializzati in questa tecnologia. La regione si conferma così come un punto di riferimento nel panorama aeronautico italiano.
Il territorio forlivese si conferma un’eccellenza nel panorama aeronautico nazionale. Al campo volo di Villafranca, è stata ufficialmente sancita la nascita di una nuova scuola di volo dedicata all’Autogyro. L'iniziativa, nata all'interno del club A.li Soccorso — realtà con quasi quarant’anni di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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