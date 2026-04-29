Arrivano i Tritanuvole | a Villafranca si formano gli esperti dell' ala rotante

A Villafranca, nel forlivese, è stata inaugurata una nuova scuola di volo dedicata all’Autogyro, un tipo di aeromobile con ala rotante. L’evento si è svolto presso il campo volo locale, segnando un passo importante nel settore aeronautico della zona. La creazione di questa scuola ha portato alla formazione di nuovi esperti specializzati in questa tecnologia. La regione si conferma così come un punto di riferimento nel panorama aeronautico italiano.