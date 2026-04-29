Arriva Primavera La mascotte sparabolle sostituisce l’orsetto rubato a Natale

Arriva la primavera e con essa la mascotte Sparabolle, che sostituisce l’orsetto rubato lo scorso Natale. La figura, un tempo esposta fuori dal negozio di giocattoli in via Oberdan, è tornata visibile dopo un periodo di assenza. La mascotte vintage, nota tra i clienti, è stata riportata in vetrina, attirando l’attenzione dei passanti e riaccendendo il ricordo dell’episodio di furto avvenuto nel periodo natalizio.

Ma che sorpresa! Guarda chi si rivede! E’ tornato l’ orsetto sparabolle! La mascotte vintage esposta fuori del negozio di giocattoli " Città del sole ", in via Oberdan, rubata l’anno scorso alla vigilia di Natale, fa di nuovo notizia. Ma attenzione, questa volta si tratta di una lady. "Eh sì - spiega la proprietaria Monica Marchesini - l’orsetto che vedete fuori dal negozio che soffia bolle di sapone non è il peluche rubato. Di quello ormai non c’è più traccia. Si tratta di un’orsetta che abbiamo restaurato e a cui abbiamo assegnato un nome attraverso un “concorso“ organizzato per i bambini che in questi giorni hanno frequentato il nostro negozio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arriva Primavera La mascotte sparabolle sostituisce l’orsetto rubato a Natale Notizie correlate È arrivata Primavera: l'orsetta sparabolle sostituisce il peluche rubato a NatalePerugia, 28 aprile 2026 – È tornato l'orsetto sparabolle! La mascotte vintage esposta fuori del negozio di giocattoli "Città del sole", in via... Pasqua che sembra Natale: neve a primavera, straordinario spettacolo in ToscanaFirenze, 28 marzo 2026 – Freddo, neve e temperature che si avvicinano più a quelle di dicembre che a quelle di aprile, mese ormai alle porte. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Arriva Primavera La mascotte sparabolle sostituisce l’orsetto rubato a Natale; Primavera 1. Il Lecce vince di misura con il Verona, niente da fare per i gialloblu. Arriva Primavera La mascotte sparabolle sostituisce l’orsetto rubato a NataleMa che sorpresa! Guarda chi si rivede! E’ tornato l’orsetto sparabolle! La mascotte vintage esposta fuori del negozio di ... lanazione.it