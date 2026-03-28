Pasqua che sembra Natale | neve a primavera straordinario spettacolo in Toscana

In Toscana, le temperature di questa settimana sono state molto basse e sono cadute precipitazioni nevose anche in aree di pianura. La neve si è vista in diverse zone, con accumuli che hanno interessato anche le città più grandi. Le condizioni climatiche insolite per il periodo hanno portato a disagi e disservizi nella circolazione e nelle attività quotidiane.

Firenze, 28 marzo 2026 – Freddo, neve e temperature che si avvicinano più a quelle di dicembre che a quelle di aprile, mese ormai alle porte. Una primavera che tarda ad arrivare, eppure la Toscana ha comunque un fascino davvero tutto particolare con questa improvvisa incursione artica. Paesaggi innevati, comignoli che fumano e vetri appannati per il ghiaccio mattutino. Un’aria fresca che ricorda le atmosfere natalizie più che quelle della Pasqua imminente. Abetone, straordinaria nevicata. “È un sogno non svegliateci” 27 marzo, la neve in Toscana: ecco dove. Diverse le zone dove la neve ha imbiancato tutto il paesaggio. Sugli oltre mille metri della Consuma, tra le province di Firenze e Arezzo, due giorni fa la coltre bianca ha letteralmente sommerso case e strade. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pasqua che sembra Natale: neve a primavera, straordinario spettacolo in Toscana Articoli correlati Leggi anche: Allerta neve a primavera, ecco dove: in Toscana l’inverno entra a gamba tesa. Rischio vento Leggi anche: Neve e maltempo in Toscana, fiocchi bianchi (ma anche pioggia e grandine) a primavera. Scatta l’allerta Contenuti utili per approfondire Pasqua che sembra Natale neve a... Discussioni sull' argomento L'Abetone ricoperto di neve si prepara alla Pasqua sugli sci: Stagione allungata; Umberto Bossi e il suo rapporto con la Chiesa, dagli insulti ai Vescovoni all'avvicinamento col Padreterno; Sampdoria, la squadra in visita al Gaslini: consegnate uova di Pasqua ai bimbi. Abruzzo, Molise, Campania, Calabria sotto la neve. I sindaci: Sembra Natale. Ma a Pasquetta torna l’AnticicloneCentro Sud nella morsa del freddo e della neve. Il maltempo ampiamente annunciato dalle previsioni meteo sta interessando in modo particolare l'Alto Molise e la Provincia di Isernia con nevicate sopra ... ilsecoloxix.it I simboli della Pasqua nell’arte: significati nascosti tra fede, rinascita e bellezza Con la Pasqua che si sta approssimando, voglio proporvi alcune particolarità collegate ai simboli che l’arte cristiana ha tramandato nei secoli, trasformando immagini apparent - facebook.com facebook