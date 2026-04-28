Perugia, 28 aprile 2026 – È tornato l'orsetto sparabolle! La mascotte vintage esposta fuori del negozio di giocattoli "Città del sole", in via Oberdan, pieno centro di Perugia, rubata l'anno scorso alla vigilia di Natale, fa di nuovo notizia. Ma attenzione, questa volta si tratta di una lady. "Eh sì - spiega la proprietaria Monica Marchesini - l'orsetto che vedete fuori dal negozio che soffia bolle di sapone non è il peluche rubato. Di quello ormai non c'è più traccia. Si tratta di un'orsetta che abbiamo restaurato e a cui abbiamo assegnato un nome attraverso un "concorso" organizzato per i bambini che in questi giorni hanno frequentato il nostro negozio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È arrivata Primavera: l'orsetta sparabolle sostituisce il peluche rubato a Natale

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