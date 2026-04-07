MessinaCon Day Zero | al via il primo evento della stagione targato StrettoCrea

Domenica 12 aprile, al Giardino Corallo di Messina, si svolgerà il primo evento della stagione organizzato da StrettoCrea, denominato MessinaCon Day Zero. L'evento segna l'inizio delle attività della nuova serie e prevede l'apertura ufficiale degli appuntamenti dedicati alla comunità locale e agli appassionati del settore. La manifestazione si terrà nel centro della città e durerà tutto il giorno.

Il MessinaCon Day Zero è quasi alle porte: domenica 12 aprile al Giardino Corallo di Messina, inizierà il primo evento della stagione targato StrettoCrea. Il Day Zero quest’anno si promette non solo di essere il classico evento anticipatore del MessinaCon, in cui verranno mostrate in anteprima alcune delle novità che vedremo a settembre, ma di portare anche una ventata di novità all’interno della manifestazione. Non solo personalità dell’intrattenimento ma anche eccellenze locali saranno tra i protagonisti di questa edizione. All’interno del Day Zero ci saranno anche alcuni tra i content creator più importanti di Messina come Helios, Il Milanese, Luciano Sottosanti e tanti altri ancora. 🔗 Leggi su Messinatoday.it MessinaCon Day Zero: si accende la terza edizione al Giardino CoralloIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Inizia ufficialmente la stagione 2026 targata StrettoCrea con la terza... Doppio corso di cucina senza glutine con la food blogger Monica Bellin: il primo evento del 2026 targato AicAll'evento è intervenuta anche l’assessora Maria Elena Baredi, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza...