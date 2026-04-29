Il rapper Ernia sarà protagonista di un concerto gratuito al Mengo Music Fest, che si terrà a Foiano. L’evento si svolgerà nel corso del festival e rappresenta una delle esibizioni principali della manifestazione. Dopo l’appuntamento al festival, è previsto un evento successivo al Valdichiana Designer Village, organizzato dal medesimo festival. La partecipazione è aperta al pubblico senza necessità di biglietto.

Spara la cartuccia del rapper di successo il Mengo Music Fest e annuncia un evento post festival in programma al Valdichiana Designer Village. Il 25 luglio prossimo a Foiano della Chiana a ingresso libero arriva Ernia. Pseudonimo di Matteo Professione, il rapper classe ‘93, è conosciuto per il suo stile lirico e versatile, ha iniziato nei Troupe d’Elite con Ghali prima di intraprendere una carriera solista di successo, consacrata da album come Gemelli e Io non ho paura. Nel 2025 ha pubblicato il suo quinto album in studio Per soldi e per amore, da cui è stato estratto il singolo Per te. Il disco si compone di dodici tracce, tra cui quattro collaborazioni con i Club Dogo, Kid Yugi, Madame e Marracash, dopo aver esordito in vetta alla classifica Fimi Album, è stato certificato disco di platino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arriva Ernia sul palco del Mengo. Un altro asso per il festival. L’esibizione gratuita a Foiano

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