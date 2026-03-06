Aeroporto d' Abruzzo i primi voli per Milano Linate e Torino dal prossimo inverno

Nella mattinata di venerdì 6 marzo, a Roma, si è svolta la prima seduta della Conferenza dei servizi decisoria presso la sede della Regione Abruzzo. Durante l’incontro si sono definiti gli oneri di servizio pubblico per l’aeroporto d’Abruzzo, con l’obiettivo di garantire i collegamenti con Milano Linate e Torino Caselle a partire dal prossimo inverno.

A Roma la prima seduta della Conferenza dei servizi decisoria per gli oneri di servizio pubblico, presieduta dal presidente Marsilio: "Confidiamo di poter andare a gara prima dell'estate" La riunione odierna si inserisce nel percorso avviato dalla Regione per il riconoscimento della continuità territoriale sulle due tratte ritenute strategiche per la mobilità e lo sviluppo economico dell'Abruzzo. "È stato un lavoro molto proficuo. Stiamo rapidamente concludendo una fase decisoria, dopo la lunga attesa necessaria affinché la Commissione europea riconoscesse alla Regione Abruzzo la continuità territoriale su queste tratte. Per questo,...