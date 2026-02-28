Bianca Riefoli a Sanremo 2026 chi è la figlia di Raf che ballato sul palco dell’Ariston durante l’esibizione del padre | L’ultima volta al Festival insieme a papà avevo 18 anni

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Raf, noto anche come Raffaele Riefoli, ha eseguito una cover di “The Riddle” con i The Kolors. Sul palco si è vista anche Bianca Riefoli, la figlia del cantante, che ha ballato durante l’esibizione del padre. Bianca aveva 18 anni l’ultima volta che aveva partecipato al festival insieme a Raf.

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Raf (all’anagrafe Raffaele Riefoli) si è esibito insieme ai The Kolors con una cover di “ The Riddle”, hit anni ’80 di Nik Kershaw. La regia ha più volte inquadrato una ballerina, la quale ha ricevuto i fiori di Sanremo da Carlo Conti al termine dell’esibizione. Di chi si tratta? Di Bianca Riefoli, la figlia di Raf. Nata a Roma nel 1996, Bianca è la primogenita del cantante e di Gabriella Labate. Il padre ha dedicato alla figlia il brano portato in gara quest’anno, “Ora e per sempre”. Bianca ha dedicato la sua vita alla musica, attingendo dalla creatività dei genitori. Come riporta il sito DiLei, l’artista ha studiato a Roma, in Svizzera e a Miami, conseguendo prima una laurea in management dello spettacolo e poi nel settore del luxury entertainment. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Bianca Riefoli, chi è la figlia di Raf che ha ballato con lui a Sanremo 2026Raf non è solo un artista straordinario, ma anche un padre orgoglioso e attento.

