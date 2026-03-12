Gli Shame ad Arezzo Il 17 luglio prossimo sul palco del Mengo
Il 17 luglio ad Arezzo, nel parco il Prato, si esibiranno gli Shame, band post-punk proveniente dal Regno Unito. L’evento fa parte del Mengo Music Fest, che si svolge dal 14 al 18 luglio. La band è riconosciuta come una delle più energiche del panorama internazionale e si esibirà sul palco della città toscana in questa data.
Un altro nome importantissimo – e stavolta anche internazionale – si aggiunge al cast di Mengo Music fest in scena ad Arezzo dal 14 al 18 luglio: gli Shame, la band post-punk più esplosiva del Regno Unito, arriveranno a Parco il Prato venerdì 17 luglio. Gli Shame si uniscono dunque ai nomi già annunciati: i Subsonica saranno al Prato per la preview del festival sabato 11 luglio, mentre la serata conclusiva di sabato 18 luglio vedrà sul palco i cani, Vintage Violence, Mille, Napoli Segreta djset, Myd Live. La band inglese arriverà ad Arezzo col tour del suo ultimo disco, Cutthroat. L’album mostra gli Shame nella loro forma più incendiaria: un nuovo album senza compromessi realizzato con il produttore vincitore di Grammy John Congleton alla guida. 🔗 Leggi su Lanazione.it
