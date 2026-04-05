International Street Food a Vada la 12ª tappa del tour nazionale | appuntamento dal 3 al 6 aprile

Da venerdì 3 a lunedì 6 aprile 2026, Vada, frazione di Rosignano Marittimo, ospiterà la dodicesima tappa del tour nazionale dell’International Street Food. La manifestazione si svolgerà in Piazza Garibaldi e rappresenta la penultima tappa di questa decima edizione del festival, considerato il più grande evento di questo genere in Italia. La kermesse coinvolge numerosi espositori provenienti da diverse regioni e presenta un ampio assortimento di specialità di strada.

Vada, frazione di Rosignano Marittimo, ospiterà da venerdì 3 a lunedì 6 aprile 2026, in Piazza Garibaldi, la 12° tappa della decima edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia. Un lungo week end proprio in occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta dedicato alla cucina di strada e ai sapori dal mondo. Per quattro giorni il pubblico potrà gustare le prelibatezze di un grande villaggio gastronomico con decine di food truck e stand selezionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. La manifestazione celebra quest’anno dieci anni di attività, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di street food. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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