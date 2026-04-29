Arrestato a Bitonto latitante autore di scippi e rapine | si nascondeva dalla compagna

A Bitonto, un uomo di 38 anni con numerosi precedenti penali è stato arrestato dopo essere stato latitante per diversi mesi. L’uomo, che deve scontare più di otto anni di carcere, si nascondeva nell’abitazione della compagna. Era ricercato per una serie di reati contro il patrimonio e per violazioni della sorveglianza speciale. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine, che lo hanno rintracciato nel suo domicilio.

Bitonto, arrestato 38enne pluripregiudicato: deve scontare oltre 8 anni di carcereL’uomo è stato rintracciato nell’abitazione della compagna: a suo carico reati contro il patrimonio e violazioni della sorveglianza specialeÈ stato arrestato a Bitonto un 38enne pluripregiudicato, destinatario di un.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Arrestato latitante del clan Mazzei: si nascondeva nel CataneseABBONATI A DAYITALIANEWS Condannato per mafia, era irreperibile da gennaio Un uomo di 57 anni, ritenuto appartenente al clan Mazzei di Catania, è... Latitante arrestato nel casertano: si nascondeva in un casolare fingendosi un pastoreSi nascondeva da mesi in un casolare isolato nella periferia del comune, tentando di passare inosservato e di lavorare come pastore.