Un uomo di 57 anni, ritenuto affiliato al clan Mazzei di Catania, è stato catturato dalla polizia in seguito a una lunga latitanza. Condannato per reati di mafia, era irreperibile da gennaio e si nascondeva nel territorio del Catanese. L'arresto conclude un periodo di assenza dalla scena pubblica, permettendo alle forze dell'ordine di ripristinare la sua presenza nell'ambito giudiziario.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Condannato per mafia, era irreperibile da gennaio. Un uomo di 57 anni, ritenuto appartenente al clan Mazzei di Catania, è stato arrestato dalla polizia dopo un periodo di latitanza. Il soggetto era stato condannato in via definitiva a 13 anni e 10 mesi di reclusione per associazione mafiosa e altri reati, ma risultava irreperibile dall’8 gennaio, giorno in cui era stata emessa la sentenza della Corte d’Appello di Catania insieme all’ordine di esecuzione della pena. Le indagini e la localizzazione del nascondiglio. Le ricerche sono state condotte dalla squadra mobile di Catania, con il supporto del Servizio centrale operativo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Arrestato latitante del clan Mazzei: si nascondeva nel Catanese

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