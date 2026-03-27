Un uomo ricercato da mesi è stato arrestato nel casertano dopo essere stato trovato nel suo nascondiglio. Si era rifugiato in un casolare isolato nella periferia di un comune, dove si spacciava per un pastore. Le forze dell'ordine hanno scoperto il suo rifugio e lo hanno catturato. L’arresto è stato effettuato senza incidenti.

Si nascondeva da mesi in un casolare isolato nella periferia del comune, tentando di passare inosservato e di lavorare come pastore. È finita così la latitanza di un 60enne, arrestato ieri mattina, giovedì 26 marzo, dai Carabinieri della Stazione di Pietramelara. L’uomo, nato in Svizzera e senza fissa dimora, era ricercato dal 25 novembre 2024. Su di lui pendeva un provvedimento dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Brescia, che disponeva la revoca della sospensione dell’ordine di carcerazione e il ripristino della pena. Le ricerche si sono concentrate nell’area dell’alto casertano dopo alcune segnalazioni su un uomo sospetto che viveva isolato in una casa di campagna. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Latitante arrestato nel casertano: si nascondeva in un casolare fingendosi un pastore

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