Arnesano al voto | il sindaco e la sfidante presentano le liste in campo

Ad Arnesano si avvicina il voto comunale con il sindaco uscente, reduce da due mandati, che si presenta con la lista “Insieme per Arnesano”. La sfidante, invece, ha annunciato la propria candidatura e ha presentato una lista diversa. Le due formazioni politiche sono ora impegnate nelle procedure di presentazione delle candidature, con la campagna elettorale che si avvicina alla fase finale.

ARNESANO – Sfida a due ad Arnesano per la fascia tricolore. Da un lato, c’è il sindaco uscente, Emanuele Solazzo, reduce da due mandati consecutivi, che correre per il tris con la lista “Insieme per Arnesano” che punta sulla continuità.A sfidarlo l’ex assessora ai servizi sociali, uscita dalla.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Uggiano La Chiesa verso il voto: i candidati in corsa presentano le listeUGGIANO LA CHIESA – Sfida a due ad Uggiano La Chiesa tra il vicesindaco uscente, Luca Leo, candidato sindaco per “Obiettivo Comune”, e Salvatore... Maglie, candidati sindaco presentano le liste: Marzano la prima a svelare la squadraMAGLIE – L’ultimo giorno utile per la consegna delle liste sarà la mattina di sabato 25 aprile e a Maglie i candidati sindaco in corsa si preparano a... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Comunali nel Salento, la carica degli aspiranti sindaci nei centri al voto: i nomi ufficiali; Elezioni amministrative nel Salento: 21 comuni al voto tra sfide aperte e sindaci senza rivali; Ventuno Comuni al voto in provincia di Lecce per le elezioni amministrative; Elezioni amministrative: presentati candidati sindaci e liste ELENCO COMUNI PUGLIESI AL VOTO. Arnesano al voto: il sindaco e la sfidante presentano le liste in campoSarà un confronto tra il primo cittadino in carica, Emanuele Solazzo, che punta al terzo mandato consecutivo, e Anna Solazzo, già assessora, che si propone come alternativa ... lecceprima.it NON E’ TUTTO ‘VERDE’ QUEL CHE VIENE PRESENTATO COME ‘VERDE’… IL SALENTO COLONIZZATO DALL’AGRIFOTOVOLTAICO: IL CASO DEL MEGAIMPIANTO DI ARNESANO https://www.leccecronaca.it/index.php/2026/04/24/non-e-tutto-verde-quel - facebook.com facebook