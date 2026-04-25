Uggiano La Chiesa verso il voto | i candidati in corsa presentano le liste

A Uggiano La Chiesa si avvicina il momento delle elezioni comunali, con i candidati che hanno presentato ufficialmente le liste. La sfida si concentra tra il vicesindaco uscente, candidato per il gruppo “Obiettivo Comune”, e l’ex sindaco, a capo di “Insieme per Cambiare”. Entrambi hanno depositato i documenti necessari per la candidatura, annunciando le proprie candidature in vista della tornata elettorale.

UGGIANO LA CHIESA – Sfida a due ad Uggiano La Chiesa tra il vicesindaco uscente, Luca Leo, candidato sindaco per “Obiettivo Comune”, e Salvatore Piconese, già sindaco prima dell’amministrazione De Paola, alla guida di “Insieme per Cambiare”Dal gruppo “Obiettivo Comune” spiegano che la lista sia.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Maglie, candidati sindaco presentano le liste: Marzano la prima a svelare la squadraMAGLIE – L’ultimo giorno utile per la consegna delle liste sarà la mattina di sabato 25 aprile e a Maglie i candidati sindaco in corsa si preparano a... Elezioni amministrative a Cervinara: i candidati e le liste in corsaSfida a più liste per la guida del Comune: tutti i nomi e i candidati sindacoLa lista "CERVINARA PRIMA DI TUTTO" e Caterina Lengua... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Colpita dal trattore che svolta in piazza: 47enne trasportata in ospedale; Colpita dal trattore che svolta in piazza: 47enne trasportata in ospedale; In arrivo il nuovo sportello bancomat: era stato distrutto a dicembre dai ladri; Bancomat ripristinato a Uggiano la Chiesa entro fine aprile. Uggiano La Chiesa verso il voto: i candidati in corsa presentano le listeIl vicesindaco uscente Leo riconferma gran parte della maggioranza di De Paola aggiungendo dei giovani innesti. Squadra che unisce esperienza e volti nuovi anche per l’ex primo cittadino Salvatore Pic ... lecceprima.it Hai salvato un nuovo articoloI risultati definitivi per le elezioni regionali in Puglia del 2025 nel Comune di Uggiano La Chiesa sono stati resi noti. Antonio Decaro si posiziona in testa con il 54,23% dei voti, con il supporto ... corriere.it Agenzia Funebre NACHIRA Via Giulio Cesare, 3 Uggiano la Chiesa - Palmariggi Tel. 335 8394162 Giorgio 335 8394467 Lucio - facebook.com facebook