Armi furti e rapine | scatta sorveglianza speciale per un 50enne

Il Tribunale ha disposto una misura di prevenzione di un anno e sei mesi nei confronti di un uomo di 50 anni, in seguito a indagini riguardanti episodi di armi, furti e rapine. La decisione si basa su atti e risultanze giudiziarie che hanno portato alla sua sorveglianza speciale. La misura prevede controlli e restrizioni volte a prevenire eventuali azioni illecite.

In data 24 aprile 2026, il personale della Questura di Benevento – Divisione Polizia Anticrimine – ha dato esecuzione a un decreto emesso dalla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Napoli. Il provvedimento, adottato su proposta della Procura di Benevento, dispone l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 1 anno e 6 mesi nei confronti di un uomo residente nel capoluogo. Determinanti, ai fini della decisione, anche i fatti più recenti del 2023, con plurimi furti aggravati ai danni di esercizi commerciali di Benevento e provincia e una tentata rapina. Per tali episodi, nel maggio 2025, l’Autorità Giudiziaria aveva già disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Armi, furti e rapine: scatta sorveglianza speciale per un 50enne Notizie correlate Furti, rapine e detenzione di armi: sorveglianza speciale per un 50enne di BeneventoTempo di lettura: 2 minutiIn data 24 aprile 2026, il personale della Questura di Benevento – Divisione Polizia Anticrimine – ha dato esecuzione a un... Benevento: eseguita misura di sorveglianza speciale per un 50enne residente in cittàSorveglianza speciale per un uomo residente a Benevento: il provvedimento arriva dopo numerosi precedenti per furti, rapine, armi e reati contro la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Terzo Decreto Sicurezza 2026: tolleranza zero su droga, furti e minori; Controlli straordinari dei Carabinieri, 14 arresti nel Brindisino; ’Veterano’ del crimine anche in Piemonte; Raid nelle mense scolastiche e rapine armate nei market: a Roma la nuova offensiva del crimine seriale. San Vito dei Normanni, maxi operazione dei Carabinieri: 14 arresti per droga, furti e violenzeServizio straordinario di controllo del territorio. Spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, furti, rapine, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violazione della misura di prevenzione de ... brindisilibera.it Benevento, furti in negozi e tentata rapina: scatta sorveglianza speciale di 18 mesi per 50enneNella giornata di venerdì scorso, la Questura di Benevento, attraverso la Divisione Polizia Anticrimine, ha dato esecuzione a un decreto della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Napoli che dispon ... ntr24.tv La completa distruzione delle armi chimiche abbandonate dal Giappone in Cina è un obbligo internazionale che il Giappone deve rispettare Il 29 aprile, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha tenuto una conferenza stampa ordinaria. Un gior - facebook.com facebook La Polizia intensifica le verifiche: 101 armi ritirate in provincia di Bergamo x.com