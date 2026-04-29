Questa sera e domani sera si chiude la stagione di prosa al Teatro degli Impavidi con uno spettacolo dedicato alla Commedia dell’arte. La rappresentazione, intitolata “Arlecchino muto per spavento”, rende omaggio a questa forma teatrale storica, che continua a evolversi nel tempo. La produzione mette in scena un’interpretazione che evidenzia le caratteristiche tradizionali della commedia, mantenendo vivo il suo spirito attraverso una messa in scena moderna.

Questa sera e domani sera, ultimo appuntamento con la stagione di prosa al Teatro degli Impavidi, con un omaggio alla Commedia dell’arte e alla sua tradizione viva, capace di riscriversi e rinnovarsi continuamente. ‘ Arlecchino muto per spavento ’ è il titolo dello spettacolo ispirato a un canovaccio del Settecento, riscoperto e reinventato da Stivalaccio Teatro, che oggi e domani, alle 20.30, andrà in scena nel teatro sarzanese. A chiudere una stagione all’insegna del successo, dopo le tre repliche de I miei stupidi intenti di Bernardo Zannoni portato in scena da VicoQuartoMazzini e interpretato da Giuseppe Cederna, una partitura mimica e gestuale di infinita sapienza, che di sviluppa tra maschere, equivoci e poesia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Arlecchino muto per spavento’, la commedia dell’arte agli Impavidi

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Ultimo spettacolo della stagione al Teatro degli Impavidi di Sarzana, mercoledì 29 e giovedì 30 aprile alle 20:30. Biglietti online su https://www.vivaticket.com/it/ticket/arlecchino-muto-per-lo/282944 - facebook.com facebook