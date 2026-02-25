' Arlecchino muto per spavento' | lo spettacolo che rende omaggio alla commedia dell' arte

Un testo che fece sorridere la Parigi del primo Settecento rinasce oggi in una nuova veste scenica, ‘Arlecchino muto per spavento’, arriva al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara domenica 1 marzo alle 16. Il muto per spavento, tra i canovacci più rappresentati nella capitale francese agli inizi del XVIII secolo, viene riproposto per la prima volta in epoca contemporanea come omaggio alla commedia dell’arte. È il 1716 quando dopo un lungo periodo di esclusione dalle scene francesi, i comici italiani riconquistano il pubblico parigino guidati da Luigi Riccoboni. Accanto a lui arriva un nuovo Arlecchino, il vicentino Tommaso Visentini. Ma si presenta un ostacolo non da poco: Visentini non conosce il francese. Da questa difficoltà nasce un’intuizione teatrale brillante. Riccoboni costruisce un intreccio in cui il servo bergamasco è costretto al silenzio, ma per paura. Un espediente drammaturgico che diventa invenzione comica. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

