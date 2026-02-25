Il fascino della commedia dell' arte protagonista in Arlecchino muto per spavento

Ispirato al canovaccio "Arlequin muet par crainte" di Luigi Riccoboni, uno dei più rappresentati nella Parigi dei primi del ‘700, è riproposto da Stivalaccio Teatro con lo spettacolo "Arlecchino muto per spavento", in scena al Teatro Dragoni di Meldola lunedì 2 marzo alle ore 21. Scritto e diretto da Marco Zoppello, lo spettacolo è un vero omaggio alla commedia dell’arte e all’abilità, tutta italiana, di fare di necessità virtù. 1716, dopo circa quindici anni di esilio forzato, i comici italiani tornano finalmente a essere protagonisti del teatro parigino e lo fanno con una compagnia di tutto rispetto. Luigi Riccoboni, in arte Lelio, capocomico della troupe, si circonda dei migliori interpreti dello stivale tra cui, per la prima volta in Francia, l’Arlecchino vicentino Tommaso Visentini, pronto a sostituire lo scomparso e amato Evaristo Gherardi. Ma il Visentini non parla il francese, deficit imperdonabile per il pubblico parigino. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

"Arlecchino muto per spavento" al teatro Tosti di OrtonaSabato sera il teatro Tosti di Ortona ospita la commedia dell’arte “Arlecchino muto per spavento”.

Commedia dell’arte riletta: il personaggio di Arlecchino al centro di un allestimento al ConcordiaIl Teatro Concordia di Ascoli Piceno si prepara ad accendere i riflettori su un allestimento inaspettato.

Argomenti discussi: Ama Calabria, a Catanzaro la commedia noir Il Padrone: l’intervista a Nancy Brilli; Il 25 febbraio va in scena Al Palazzo del Doge; Sul palco di Asola un omaggio alla Commedia dell’Arte; I ragazzi irresistibili: Orsini e Branciaroli al teatro Pirandello per la commedia più amata di Neil Simon - AgrigentoNotizie.

Roma, il fascino della commedia napoletana al Teatro Prati con ‘O tuono ‘e marzoCostumi confezionati seguendo le linee sartoriali dell'epoca, la scenografia ricostruita con pezzi di antiquariato, la tradizione del teatro di un tempo che non passa mai di moda. Si prepara così ad ... ilmessaggero.it

Carnevale di Venezia Martedì Grasso "Carnevale in filastrocca, con la maschera sulla bocca, con la maschera sugli occhi, con le toppe sui ginocchi: sono le toppe d'Arlecchino, vestito di carta, poverino." Gianni Rodari "Pulcinella è - facebook.com facebook