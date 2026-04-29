Oggi a Roma, negli studi Rai di Via Asiago, è stato annunciato il Concertone del Primo Maggio che si svolgerà in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i partecipanti, un cantante ha commentato l’approccio leggero adottato durante l’evento, sottolineando l’importanza di mantenere un’atmosfera coinvolgente per non perdere il pubblico più giovane. L’evento, che coinvolge diversi artisti, si terrà tra qualche giorno nella capitale.

È stato presentato oggi a Roma, negli studi Rai di Via Asiago, il Concertone del Primo Maggio che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano nella Capitale. Al centro della manifestazione che celebra la Festa dei Lavoratori, il tema del “Lavoro Dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale ”. Lo slogan scelto dai Sindacati è “Lavoro dignitoso”. La lunga diretta dedicata al Concerto del Primo Maggio, organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli, durerà quasi nove ore e inizierà dalle ore 15 fino a mezzanotte con alla conduzione Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay, Rainews.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arisa: “Se al Primo Maggio facessimo dei pipponi allucinanti, annoiando i ragazzi, perderemmo subito la metà delle presenze in piazza. Portiamo la leggerezza” – I cantanti del cast

Notizie correlate

Concerto Primo Maggio 2026, la line up dei cantanti sul palco in Piazza San GiovanniVenerdì 1° maggio 2026, ritorna il Concertone in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, per la 37° edizione.

Concerto Primo Maggio 2026: cast, cantanti e scaletta del concertone di RomaChi salirà sul palco? Quali saranno i momenti più attesi? E come si articolerà la lunga maratona musicale che inizierà nel pomeriggio e accompagnerà...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Concertone Primo maggio, il cast: da Emma a Geolier fino a Fulminacci, tutti i cantanti sul palco; Madame, Geolier, Pinguini Tattici Nucleari e non solo: chi canta al concerto del Primo Maggio a Roma; Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma: orari, programma e protagonisti dell’evento; Concertone del 1 Maggio, con Arisa e Spollon alla conduzione torna anche BigMama.

Primo maggio: Arisa e Pierpaolo Spollon alla guida del ConcertoneArisa e Pierpaolo Spollon condurranno il Concertone del Primo maggio: annunciato il cast con il ritorno di BigMama. Scopri i dettagli dell'evento musicale più atteso dell'anno. 2anews.it

Concertone Primo Maggio, Arisa e Pierpaolo Spollon alla guida dell’eventoConcertone Primo Maggio 2026: novità, temi e protagonisti a Roma Il Concertone del Primo Maggio 2026 di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil, tornerà in ... assodigitale.it

Primo Maggio tra le bellezze e picnic: dall'Eremo di Santa Caterina del Sasso al Monastero di Torba - facebook.com facebook

Primo Maggio, a Bologna in piazza contro il lavoro povero: “E’ come un’epidemia” x.com