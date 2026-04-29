Ariano Irpino Ferrante si presenta | Un centrodestra unito per governare

Mario Ferrante si è presentato come candidato sindaco ad Ariano Irpino, sostenuto da una coalizione di centrodestra composta dai partiti tradizionali dell’area, dal centro e dal Patto Civico. La coalizione ha deciso di convergere sul suo nome, unendo le forze politiche in vista delle prossime elezioni comunali. Ferrante ha annunciato ufficialmente la sua candidatura, sottolineando l’intenzione di rappresentare un fronte unito.

Mario Ferrante è il candidato sindaco del centrodestra ad Ariano Irpino. La sua coalizione, che riunisce i partiti tradizionali dell'area, il centro e il Patto Civico, ha trovato convergenza sul suo nome. È lui a raccontarlo, in una dichiarazione rilasciata il 29 aprile 2026. «Il nostro obiettivo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Ariano Irpino, il centrodestra unito si presenta con Ferrante: «La città annaspa, serve un ariete»Il consigliere regionale Ettore Zecchino promuove la coalizione più ampia della competizione elettorale: partiti, civismo e Azione insieme per il... Ferrante si candida a sindaco di Ariano Irpino: «Le periferie dimenticate, la burocrazia da abbattere, la città deve risorgere»Le liste di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Azione, lista civica Puopolo e Liberi e Forti, unite dalla volontà di avviare una nuova stagione di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ferrante si candida a sindaco di Ariano Irpino; Ariano Irpino, Ferrante apre la campagna elettorale e presenta liste e candidati; Amministrative Ariano Irpino: ecco tutte le liste; Elezioni Comunali Ariano Irpino 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta. Ariano Irpino, Ferrante: «Uniti per governare, pronti a cambiare la città»«Abbiamo messo da parte i personalismi» Un centrodestra compatto, una candidatura condivisa, una promessa: governare senza divisioni. Mario Ferrante, candidato sindaco ad Ariano Irpino, racconta così ... irpiniaoggi.it Comunali Ariano: il candidato sindaco Mario Ferrante, domani, aprirà la campagna elettorale e presenterà liste e candidatiE’ ora di presentarsi. Così il comunicato stampa del candidato sindaco del centrodestra Mario Ferrante ad Ariano Irpino. Domani, giovedì 30 aprile , alle 19.30, presso l’Auditorium comunale Lina Wertm ... irpiniaoggi.it Elezioni amministrative ad Ariano Irpino, presentate le liste del Campo largo Leggi la notizia su Avellinotoday Link nel primo commento - facebook.com facebook