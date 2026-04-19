Ariano Irpino il centrodestra unito si presenta con Ferrante | La città annaspa serve un ariete

Ariano Irpino si prepara alle prossime elezioni comunali con una coalizione unitaria di centrodestra che presenta come candidato sindaco una figura già nota in ambito locale. La coalizione comprende partiti, civismo e il formazione politica Azione, che hanno deciso di unire le forze per sostenere il proprio rappresentante. Il consigliere regionale ha sottolineato l’ampiezza della coalizione, volta a rilanciare il ruolo e le funzioni del Comune.

Il consigliere regionale Ettore Zecchino promuove la coalizione più ampia della competizione elettorale: partiti, civismo e Azione insieme per il rilancio del comune irpino.Inaugurazione del comitato elettorale e quadro politicoAll'inaugurazione del comitato elettorale di Mario Ferrante.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Prendersi cura della città: le energie migliori per il rilancio di Ariano Irpino Leggi anche: Centrodestra Irpino: primo vertice unito verso le Amministrative 2026 Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ariano, il centrodestra si rafforza e guadagna Patto Civico. Ferrante: Siamo coesi e determinati; Zecchino e D’Amato: Ferrante scelta giusta per ridare futuro e importanza ad Ariano; Mario Ferrante: apertura sprint; Noi Di Centro Mastella lancia l’appello all’unità delle forze progressiste ad Ariano Irpino. Zecchino e D’Amato: Ferrante scelta giusta per ridare futuro e importanza ad ArianoUn’apertura di campagna elettorale segnata da toni cordiali ma anche da contenuti politici ben definiti. Ad Ariano Irpino, l’intervento di Ettore Zecchino, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ... irpiniaoggi.it Ad Ariano il Campo largo unito su Grasso candidato sindacoHanno dovuto scrivere un comunicato appello alla Segreteria del Pd, le forze del Campo Largo di Ariano per ribadire e rendere ufficiale la candidatura a sindaco di Carmine Grasso. Storico tesserato ... irpiniaoggi.it Spareggio ad Ariano Irpino, qui Ascoli. Marco Di Bitetto: “Di fronte una rivale di livello, ma le ragazze sono pronte” - facebook.com facebook