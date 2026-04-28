ariana grande il nuovo disco esce il 31 luglio

Ariana Grande ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, intitolato “petal”, che sarà disponibile a partire dal 31 luglio. Dopo due anni di lavoro, la cantante e attrice americana si prepara a portare in tutte le piattaforme musicali questa nuova produzione, frutto di una collaborazione con il produttore e co-scrittore ILYA. I fan possono aspettarsi un’estate all’insegna della musica di Grande, con il nuovo disco che sarà il primo dopo un periodo di attesa.

Milano, 28 aprile 2026 - E’ durata due anni, ma l’attesa è quasi finita. I fan di Ariana Grande vivranno un’estate on fire: il 31 luglio uscirà il nuovo disco della cantante e attrice americana ‘petal’, prodotto e co-scritto insieme a ILYA. “Questo disco è qualcosa che è pieno di vita e cresce attraverso le crepe di qualcosa di freddo, duro e difficile” ha spiegato la cantante e attrice americana. Due anni di assenza dalla musica, ma non dallo showbiz. Dopo il suo ultimo album “Eternal sunshine” (disco d’oro in Italia) del 2024 – con cui ha debuttato alla prima posizione Billboard 200 negli Stati Uniti – Ariana Grande ha consolidato il proprio successo anche come attrice.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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