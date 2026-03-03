Made in Italy 27,6 miliardi di export potenziale | il Bello e Ben Fatto punta sui mercati globali

Il settore del Made in Italy si prepara a espandersi sui mercati internazionali, con un potenziale di esportazione stimato in 27,6 miliardi di euro. La strategia si basa sulla firma di accordi commerciali solidi, il rafforzamento degli organismi multilaterali e la tutela del marchio contro le imitazioni chiamate “Italian sounding”. Questi elementi sono al centro delle azioni volte a sostenere la crescita del settore.

Nausicaa Orlandi confermata alla guida della Federazione Chimici e Fisici. Di Serio vicepresidente Crisi Iran, Manfredi: Napoletani a Dubai, tutti al sicuro. Situazione sotto controllo Accordi commerciali solidi, organismi multilaterali più forti e difesa rigorosa del marchio contro l’Italian sounding: è su queste direttrici che passa la crescita del Made in Italy. A dirlo è la 13ª edizione di “Esportare la Dolce Vita”, il rapporto del Centro Studi di Confindustria realizzato in collaborazione con SACE e con il sostegno di Anfao, Confindustria Accessori Moda, Confindustria Moda, Confindustria Nautica, Federalimentare e FederlegnoArredo. Il report è stato presentato oggi a Prato, al Museo del Tessuto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Sport Made in Italy: Export record a 4,7 miliardi, USA leader ma l’Asia avanza. Sfide globali all’orizzonte.L’Industria Sportiva Italiana Volare: Export a 4,7 Miliardi, Crescita e Nuove Sfide L’industria sportiva italiana ha concluso il 2024 con un...

Il Foodtech nel 2026: tra mercati globali e l’eccellenza tecnologica del Made in Italy(Adnkronos) – Il settore tecnologico applicato al cibo sta attraversando una fase di rivoluzione ed espansione senza precedenti.

