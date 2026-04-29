Arezzo Marco Donati sfida il sindaco uscente | Three months per vincere poi vediamo l’illegislature

Da lortica.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo vede riaccendersi la competizione politica con Marco Donati che annuncia la sua candidatura a sindaco. Dopo aver attirato l’attenzione internazionale grazie alla sua padronanza dell’inglese, Donati si presenta con un progetto ambizioso: tre mesi per convincere gli elettori, poi si vedrà come proseguirà il percorso. La sua candidatura rappresenta una novità nel panorama locale, che si prepara a un confronto elettorale tra diverse forze politiche.

AREZZO – Dopo aver conquistato l’attenzione internazionale con un inglese capace di piegare le leggi della grammatica e forse anche quelle della fisica, Marco Donati torna sulla scena politica con una nuova ambiziosa sfida: diventare sindaco di Arezzo. L’ex deputato della XVII legislatura (2013–2018), eletto con il Partito Democratico in Toscana, è noto per il celebre botta e risposta con Le Iene, in cui riuscì a rispondere alla domanda “How long do you think this government will last?” con una raffinata costruzione diplomatica: “It’s possible that. it’s possible”. Una risposta che, secondo alcuni analisti, è ancora oggi considerata la più accurata previsione politica mai formulata.🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Arezzo, Marco Donati sfida il sindaco uscente: “Three months per vincere, poi vediamo l’illegislature”

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