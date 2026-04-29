Arezzo bimbo morto all' asilo | Cinque minuti di agonia con il ramo che gli stringeva il collo

Un bambino di cinque anni è morto durante il suo tempo all’asilo, dopo un incidente avvenuto nel boschetto del nido, ora rimosso. Secondo quanto ricostruito, il bambino avrebbe trascorso circa cinque minuti in agonia, con un ramo che gli avrebbe stretto il collo. L’inchiesta aperta ha portato alla luce i dettagli di quanto accaduto durante il gioco nel cortile della struttura.

Sarebbe rimasto con il ramo che gli stringeva il collo per circa cinque minuti. Una ricostruzione agghiacciante, che mette i brividi, e che arriva nelle fasi conclusive dell’indagine sulla morte del piccolo Leo, il bambino di 5 anni morto all’asilo mentre giocava nel cortile del plesso scolastico di Soci, un piccolo comune in provincia di Arezzo.,, L’esame autoptico è firmato dal professor Mario Gabbrielli dell’Università di Siena, che ha stimato che "l'intervallo di sopravvivenza tra il quadro lesivo e la morte fu di 4–5 minuti”. Come spiega il Corriere di Arezzo, si trattò di "ipossia cerebrale" quale conseguenza della "compressione dei vasi del collo".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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