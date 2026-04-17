Per far dormire il bimbo lo soffoca tenendo premuto il ginocchio sul collo maestra d’asilo condannata a 3 anni in Uk

Un’educatrice di un asilo nel Regno Unito è stata condannata a tre anni di carcere dopo aver soffocato un bambino di 14 mesi. La donna aveva avvolto il piccolo in un sacco a pelo e lo aveva immobilizzato a faccia in giù, premendo con il ginocchio sul collo per farlo dormire. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna definitiva.

La giovane educatrice Kimberly Cookson aveva avvolto il bimbo di 14 mesi in un sacco a pelo e lo aveva immobilizzato a faccia in giù tenendo premuto il ginocchio sopra di lui. Secondo l’accusa, la pratica di avvolgere nelle coperte e bloccare i bimbi per farli dormire era una prassi comune nell’asilo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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