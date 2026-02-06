Detenuto evaso dall' ospedale Santa Chiara | Gravi criticità nel sistema carcerario

Questa mattina si sono riaperte le ricerche di un detenuto somalo evaso dall’ospedale Santa Chiara giovedì sera. L’uomo era sotto stretta sorveglianza nel reparto psichiatrico, ma è riuscito a scappare senza essere visto. La polizia sta cercando di capire come sia stato possibile e se ci siano state falle nel sistema di sicurezza. La vicenda mette in luce ancora una volta le criticità del sistema carcerario e sanitario.

La fuga dell'uomo è durata poche ore ma dal sindacato Uil Polizia penitenziaria mettono in evidenza le problematiche del settore tra carenza di organico, strutture obsolete e sovraffollamento Un detenuto originario della Somalia, piantonato da mesi presso il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale Santa Chiara, è evaso la sera di giovedì 5 febbraio. Lo rende noto il sindacato Uil Polizia penitenziaria che sottolinea come "l'evasione è fortunatamente durata poche ore, l'uomo è stato ritrovato grazie all'estenuante lavoro degli agenti presso la stazione di Pisa, ma l'episodio riaccende i riflettori sulle gravi criticità che affliggono il sistema carcerario italiano".🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Santa Chiara Detenuto evaso: è ancora caccia all'uomo Continuano le ricerche del detenuto evaso dal carcere di Coroneo domenica 14 dicembre. Morti palestinesi in custodia: il dossier PHRI che accusa il sistema carcerario israeliano La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Santa Chiara Argomenti discussi: Evaso detenuto dall’ospedale civile di Pisa - Comunicato stampa; Detenuto evaso dall'ospedale civile. Ricerche in corso; Detenuto evade dall'ospedale, intercettato vicino alla stazione; Pisa, detenuto evade dall’ospedale civile. Ricerche in corso. Detenuto evaso dall'ospedale civile. Ricerche in corsoSi tratterebbe di un uomo di origine nigeriana. Ancora da ricostruire la dinamica della fuga. La denuncia del sindacato Uilpa ... rainews.it Pisa, la denuncia della Uilpa: Detenuto piantonato in ospedale riesce a evadereLo rende noto Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria ... msn.com Santa Chiara e Istituto di Sant’Anna, avviati nuovi cantieri PNRR per opere di natura sociale facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.