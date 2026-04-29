Archivi dell' ex Genio Civile a Bari e in Puglia | arrivano 2,5 milioni per la digitalizzazione

Nel corso delle prossime settimane, verranno assegnati 2,5 milioni di euro alla regione Puglia per avviare la digitalizzazione dei fascicoli cartacei dell'ex Genio Civile. La somma comprende 2 milioni di euro destinati specificamente alla regione e 500 mila euro per interventi a livello locale. L’obiettivo principale è trasformare i documenti cartacei in file digitali, migliorando l’accesso e la gestione delle pratiche.

Due milioni e mezzo di euro destinati alla Puglia per completare la digitalizzazione dei fascicoli cartacei dell'ex Genio Civile. Il finanziamento, che consentirà di accelerare la transizione digitale e modernizzare la pubblica amministrazione, è stato ottenuto grazie all'impegno messo in campo.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Digitalizzazione degli archivi pubblici, al via i progetti pilotaEfficientare i servizi pubblici, salvaguardare il patrimonio storico-culturale del Paese, liberare spazi e valorizzare i beni immobiliari della... Urbanistica: aggiudicata la gara per la digitalizzazione degli archivi ediliziFRANCAVILLA FONTANA - Ancora novità in campo urbanistico, a Francavilla Fontana: aggiudicata la gara per la digitalizzazione degli archivi edilizi. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Gli 80 anni della Vespa, gli Archivi di Stato celebrano il genio di D'Ascanio. Rinasce l’ex Genio Civile. Ospiterà alloggi popolariA Boretto, in corso il restauro dell'ex Genio civile per creare cinque alloggi popolari, finanziati dal fondo Pnc. L'intervento prevede recupero totale, efficientamento energetico e miglioramento ... ilrestodelcarlino.it Crollo diga Rapallo: condannato ex dirigente Genio civileE' stato condannato a due anni, con la condizionale, l'ex direttore del Genio civile Alessandro Pentimalli. L'ex dirigente pubblico, difeso dall'avvocato Claudio Zadra, era l'unico imputato nel ... ansa.it