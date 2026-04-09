Sono iniziati i progetti pilota per la digitalizzazione degli archivi pubblici, con l’obiettivo di rendere più efficienti i servizi offerti ai cittadini e alle imprese. Le iniziative prevedono anche la tutela del patrimonio storico e culturale, oltre alla gestione e valorizzazione di beni immobili della pubblica amministrazione. Le attività si concentrano su specifiche aree di interesse, con l’intento di testare nuove soluzioni tecnologiche e metodologie di lavoro.

Efficientare i servizi pubblici, salvaguardare il patrimonio storico-culturale del Paese, liberare spazi e valorizzare i beni immobiliari della pubblica amministrazione. Sono questi alcuni degli obiettivi dell'iniziativa che mira a digitalizzare e la dematerializzare gli archivi pubblici, sostenuta dal Dipartimento per la trasformazione digitale (Dtd) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzata, attraverso una convenzione, dall' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. A oggi i progetti pilota avviati - si legge nella nota - sono 11 e riguardano "diverse tipologie di fondi documentali". "Con la digitalizzazione degli archivi pubblici trasformiamo un patrimonio spesso frammentato in un'infrastruttura strategica di dati sicura e accessibile", ha sottolineato il sottosegretario all'Innovazione tecnologica Alessio Butti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Digitalizzazione degli archivi pubblici, al via i progetti pilota

Dagli archivi polverosi ai dati strategici: il Governo lancia 11 progetti pilota per digitalizzare la memoria dello StatoTrasformare la montagna di carta che ingombra gli uffici pubblici italiani in un’infrastruttura digitale sicura, accessibile e strategica per il...

Urbanistica: aggiudicata la gara per la digitalizzazione degli archivi ediliziFRANCAVILLA FONTANA - Ancora novità in campo urbanistico, a Francavilla Fontana: aggiudicata la gara per la digitalizzazione degli archivi edilizi.

Temi più discussi: Modifiche in arrivo per il Codice dei Beni Culturali; Regione e Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna insieme per la valorizzazione di archivi e biblioteche ecclesiastiche e religiose; Appalti pubblici, priorità digitalizzare: ecco i vantaggi; Riforma Testo Unico Edilizia: conformità ante 1983 e BIM obbligatorio per tutti gli interventi.

Digitalizzazione degli archivi pubblici, al via i progetti pilotaEfficientare i servizi pubblici, salvaguardare il patrimonio storico-culturale del Paese, liberare spazi e valorizzare i beni immobiliari della pubblica amministrazione. (ANSA) ... ansa.it

Dagli archivi polverosi ai dati strategici: il Governo lancia 11 progetti pilota per digitalizzare la memoria dello StatoObiettivo: liberare spazi, salvaguardare il patrimonio storico e rendere finalmente accessibili e sicuri milioni di documenti, dalle pratiche edilizie alle cartelle sanitarie. orizzontescuola.it

La digitalizzazione della #logistica: dati, giovani e automazione. La supply chain sta cambiando: #digitalizzazione, approccio data-driven e #automazione migliorano efficienza, integrazione e resilienza. Leggi l’approfondimento x.com

Amica9 Tv. . Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, a Barletta presentato il nuovo servizio per il Certificato di Destinazione Urbanistica - facebook.com facebook