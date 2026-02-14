Urbanistica | aggiudicata la gara per la digitalizzazione degli archivi edilizi

A Francavilla Fontana, il Comune ha vinto la gara per digitalizzare gli archivi edilizi, una decisione presa per migliorare l’accesso alle pratiche edilizie e ridurre i tempi di attesa. La procedura ha coinvolto diverse aziende specializzate, che presenteranno soluzioni innovative per rendere più facile consultare i documenti storici e attuali. La digitalizzazione consentirà di risparmiare spazio e semplificare le procedure amministrative, evitando file e lunghe attese negli uffici comunali.

FRANCAVILLA FONTANA - Ancora novità in campo urbanistico, a Francavilla Fontana: aggiudicata la gara per la digitalizzazione degli archivi edilizi. Innovazione amministrativa, Pug, semplificazione paesaggistica e Piano del Colore si confermano al centro della nuova fase di governo del territorio. "L'aggiudicazione della gara per la digitalizzazione degli archivi edilizi - dichiara l'assessore all'Urbanistica Domenico Attanasi - rappresenta un passaggio concreto verso una pubblica amministrazione più moderna, accessibile e trasparente. Questo intervento dialoga direttamente con il nuovo Piano Urbanistico Generale, con la semplificazione paesaggistica e con il Piano del Colore: strumenti diversi ma parte di un'unica visione di città, fondata su regole chiare, tempi certi, qualità urbana e servizi efficienti per cittadini e professionisti".