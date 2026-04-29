Arbitri Serie A | ufficiali le designazioni della 35ª giornata Chi è stato scelto per Como Napoli e non solo

Sono state rese pubbliche le designazioni arbitrali per la 35ª giornata di Serie A. L’Associazione Italiana Arbitri ha comunicato, tramite il sito ufficiale, le assegnazioni degli arbitri per tutte le partite in programma, inclusa quella tra le squadre di Como e Napoli. Le designazioni riguardano ufficialmente gli ufficiali di gara che guideranno gli incontri di questa giornata.

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