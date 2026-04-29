Arbitri nel caos ipotesi Nicola Rizzoli per voltare pagina Le prime designazioni di Dino Tommasi

Il calcio italiano si trova in fermento a causa delle prime designazioni arbitrali della stagione. Tra le ipotesi che circolano, si fa il nome di un possibile nuovo dirigente per cercare di ripristinare ordine. Nel frattempo, a Milano, sono state annunciate le designazioni di Dino Tommasi, mentre gli arbitri manifestano preoccupazione per le decisioni prese e le recenti contestazioni. La giornata si presenta come un momento di grande attesa e tensione.

Milano, 29 aprile 2026 – Arbitri in grande agitazione nel giorno delle prime, attese designazioni di Dino Tommasi, l’uomo di “Open Var“ scelto dall’Aia per sostituire Gianluca Rocchi, autosospesosi dopo l’inchiesta aperta dalla Procura di Milano e che lo vede indagato con la pesante accusa di frode sportiva. Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi in occasione della presentazione alla stampa del centro Var della Lega di serie A realizzato a Lissone, Monza, 4 Ottobre 2021. ANSA MATTEO BAZZI Momento delicato. Direttori di gara ancor più nel caos (i più irrequieti erano disposti anche a fermarsi per un weekend in segno di protesta) dopo la conferma della squalifica per tredici mesi di Antonio Zappi, con conseguente decadenza dal ruolo di capo degli arbitri.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arbitri nel caos, ipotesi Nicola Rizzoli per voltare pagina. Le prime designazioni di Dino Tommasi Notizie correlate AIA: Dino Tommasi nuovo designatore arbitriLa decisione formalizzata dal comitato nazionale dell’Aia: “Scelta legata alla continuità del lavoro svolto, in cui ha dimostrato importanti doti a... Arbitri: chi è il designatore ad interim Dino TommasiSarà Dino Tommasi a prendere fino a fine stagione il posto di Gianluca Rocchi come designatore degli arbitri di Serie A e B, dopo lo scandalo che ha... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Liti e colpi bassi, un anno infernale che ha portato l'Aia nel caos. Cosa può succedere ora; Vuoto di potere tra gli arbitri Può arrivare il commissari­o anche per le designazio­ni. Arbitri nel caos, ipotesi Nicola Rizzoli per voltare pagina. Le prime designazioni di Dino TommasiL’ex fischietto bolognese dalla grande carriera internazionale potrebbe essere il nome giusto per l’Aia, ma è sotto contratto con la Concacaf. In alternativa, spunta l’eterno Paolo Casarin ... sport.quotidiano.net Arbitri nel caos: dopo Zappi avanza il nome di Rizzoli come commissarioLa conferma della squalifica di Zappi, con conseguente decadenza dal ruolo di capo degli arbitri, ha aperto la corsa alla successione. Una corsa non proprio affollata in un momento così delicato e che ... msn.com Un percorso nato quasi per caso, raccontato da Nicola Rizzoli. Nel podcast di Macron, spiega come tutto sia partito da quando giocava a calcio: spesso in disaccordo con gli arbitri, tra proteste e dubbi sulle decisioni. Da lì la scelta di mettersi in gioco e fare il - facebook.com facebook