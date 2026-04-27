Arbitri | chi è il designatore ad interim Dino Tommasi

Dino Tommasi è stato nominato come designatore ad interim degli arbitri di Serie A e B, sostituendo temporaneamente Gianluca Rocchi. La nomina arriva dopo lo scandalo che ha coinvolto l’Associazione Italiana Arbitri. Tommasi si occuperà di gestire le nomine e le designazioni arbitrali fino alla fine della stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’autorità competente del settore.

Sarà Dino Tommasi a prendere fino a fine stagione il posto di Gianluca Rocchi come designatore degli arbitri di Serie A e B, dopo lo scandalo che ha travolto l’Aia. La nomina è arrivata nel corso del Comitato Nazionale andato in scena nella giornata di lunedì 27 aprile. Ex arbitro originario di Bassano del Grappa (Vicenza), il 50enne Tommasi era uno dei cinque vice dello stesso Rocchi assieme a Maurizio Ciampi, Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini e Andrea Gervasoni, anch’egli indagato. Dino Tommasi mentre redarguisce Domenico Berardi del Sassuolo (Ansa). La carriera di Dino Tommasi. Tommasi non è stato un fischietto di primo piano, anche se ha comunque arbitrato 54 partite in Serie A tra il 2008 e il 2015.🔗 Leggi su Lettera43.it

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