Un ex arbitro ha presentato una querela alla Procura di Roma nel 2024, denunciando pratiche illecite all’interno della Commissione arbitrale. Le indagini si concentrano su chat segrete che mostrerebbero manipolazioni di voti e verbali, sollevando dubbi sulla trasparenza del sistema. Le autorità stanno verificando le accuse, mentre l’ex arbitro ha deciso di rendere pubblici alcuni dettagli delle conversazioni sospette.

? Cosa sapere L'ex arbitro Daniele Minelli ha presentato querela alla Procura di Roma nel 2024.. Le chat segrete rivelano manipolazioni di voti e verbali nella Commissione arbitrale.. L’ex arbitro Daniele Minelli, 43 anni, ha presentato una querela alla Procura di Roma nel 2024 puntando il dito contro la falsificazione di verbali e votazioni all’interno del sistema arbitrale. Il racconto di chi ha lasciato il fischietto lo scorso luglio si intreccia con le attuali indagini della magistratura. Minelli ha già consegnato documenti e conversazioni private relative ai membri della Commissione arbitrale, evidenziando come le valutazioni inviate via email differissero sensibilmente dai contenuti depositati agli atti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arbitri, l’ex fischietto svela il sistema: voti falsi e chat segrete

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