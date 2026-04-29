Apricena | scontro sulla statale una morta Stamattina

Stamattina, lungo un tratto della strada statale 16 tra San Severo e Poggio Imperiale, si è verificato un incidente che ha causato una vittima. Un furgone e uno scooter si sono scontrati all’altezza dello svincolo per via Apricena. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire, e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La vittima, un uomo a bordo dello scooter, è deceduta a seguito dell’impatto.

Stamani l’impatto letale. In un tratto della strada statale 16 fra San Severo e Poggio Imperiale, all’altezza dello svincolo per via Apricena, lo scontro per cause da dettagliare fra un furgone e uno scooter. Nell’incidente la donna a bordo della moto è morta sul colpo, vani i tentativi di soccorso degli operatori giunti da Apricena e da Lesina. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Apricena: scontro sulla statale, una morta Stamattina Notizie correlate Leggi anche: Incidente sulla statale 16 ad Apricena: moto contro camion, un morto Leggi anche: Scontro frontale sulla strada statale a Messina, due morti: una vittima aveva 25 anni Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Drammatico incidente sulla SS16: donna muore sbalzata sull'asfato dopo l'impatto tra il suo scooter e un furgone; Incidente sulla statale 16 ad Apricena: moto contro camion, un morto; Grave incidente tra tir e moto sulla statale 16 nel Foggiano: muore una persona; Incidente sulla SS16 ad Apricena: un morto. Scontro moto-tir. Tragedia sulla Statale 16 ad Apricena: donna muore in scontro tra scooter e furgoneAPRICENA - Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata del 29 aprile lungo la Statale 16, all’altezza del territorio di Apricena, nel Foggiano. Nel violento impatto tra uno scooter e u ... giornaledipuglia.com Grave incidente tra tir e moto sulla statale 16 nel Foggiano: muore una donnaTragico incidente stradale nelle prime ore della mattinata lungo la statale 16 Adriatica, nel territorio di Apricena, in provincia di ... immediato.net L'incidente è avvenuto questa mattina all’altezza dello svincolo della statale 16 per Apricena - facebook.com facebook