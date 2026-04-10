Scontro frontale sulla strada statale a Messina due morti | una vittima aveva 25 anni

Un incidente frontale sulla strada statale 113, tra due vetture, si è verificato ad Acquedolci, in provincia di Messina. L’incidente ha causato due decessi e due feriti, uno dei quali una ragazza di 20 anni ricoverata in gravi condizioni. Tra le vittime, una persona di 25 anni. La polizia ha accertato le circostanze dell’incidente e sta indagando sulle cause che hanno portato allo scontro.

Scontro tra due auto sulla statale 113 ad Acquedolci (Messina). Due morti e due feriti, tra cui una 20enne in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Due feriti gravi nello scontro frontale sulla strada regionale 71Incidente a Ceciliano, alle porte di Arezzo: un 81enne in elisoccorso alle Scotte, al San Donato l'altro conducente di 45 anni AREZZO – Un grave... Tirano, scontro frontale sulla Statale 38: quattro feriti, tra cui due bambini. Traffico in tilt dopo le Olimpiadi.Un incidente stradale ha scosso la comunità di Tirano, in provincia di Sondrio, questo sabato 7 febbraio 2026, coinvolgendo due autovetture e... Temi più discussi: Scontro frontale sulla Ripa: muore un motociclista, ferita una donna; Scontro frontale lungo la strada provinciale: sei persone ferite; Quarto d’Altino, frontale tra auto e pullman Atvo sulla SP43: un morto e 4 feriti; Incidente a Pasquetta in Val Vigezzo: schianto tra due auto, quattro feriti. Scontro frontale sulla strada statale a Messina, due morti: una vittima aveva 25 anniDue persone sono morte nell'incidente che ha coinvolto due auto sulla statale 113 ad Acquedolci, in provincia di Messina. Sulla strada si sono scontrate in maniera violenta una Golf e una Volkswagen, ... fanpage.it Scontro frontale tra 2 auto sulla Sp26 tra Cavenago d'Adda e San Martino in Strada: 4 feritiSchianto lunedì sera lungo la provinciale 26 nel territorio di San Martino in Strada, con quattro persone coinvolte e traffico bloccato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi ... ilgiorno.it Scontro frontale tra il comico romano e il suo storico impresario: pioggia di querele e accuse di ammanchi milionari - facebook.com facebook Colombia, scontro frontale Petro-Banca Centrale: “Siete al servizio dell’opposizione” x.com