La Italfimet apre il quarto stabilimento produttivo a Monte San Savino

L’azienda ha annunciato l’apertura del suo quarto stabilimento produttivo a Monte San Savino, in provincia di Arezzo. L’inaugurazione si è svolta il 29 aprile 2026 e rappresenta un passo importante nel percorso di espansione dell’azienda. La nuova struttura si aggiunge alle altre sede già operative, contribuendo ad aumentare la capacità produttiva complessiva. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’azienda e delle autorità locali.

Arezzo, 29 aprile 2026 – Nuova tappa del percorso di sviluppo della Italfimet. L’azienda, punto di riferimento a livello internazionale per le soluzioni galvaniche, ha avviato l’attività nel suo quarto stabilimento produttivo a Monte San Savino che sarà dedicato specificatamente alla propria divisione elettronica, concretizzando un investimento strategico che consolida la presenza sul territorio e amplia ulteriormente la capacità operativa. Questo spazio è stato progettato come un vero e proprio polo ad alta tecnologia per sviluppare le componenti di elettronica e automazione destinate alla lavorazione galvanica dei metalli preziosi con l’obiettivo di rispondere con efficienza ai bisogni di settori diversificati che spaziano dall’oro alla moda.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Italfimet apre il quarto stabilimento produttivo a Monte San Savino Notizie correlate Italfimet inaugura il quarto stabilimento a Monte San Savino: nasce il polo tecnologico per l’elettronica galvanicaMONTE SAN SAVINO (AR) – Nuovo traguardo per Italfimet, realtà di riferimento a livello internazionale nel settore della galvanica, che ha... Leggi anche: Referendum, il dato definitivo a Monte San Savino