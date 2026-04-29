Il Senato ha approvato una nuova legge che riguarda la produzione e la vendita del pane, introducendo regole più chiare per i produttori e i punti vendita. La normativa mira a migliorare la qualità del pane fresco e a rendere più trasparente il mercato, con l'obiettivo di tutelare i consumatori. La riforma, che è stata discussa per diversi anni, entrerà in vigore nelle prossime settimane.

Il Senato ha approvato il disegno di legge sulla produzione e vendita del pane, una riforma attesa da anni che punta a tutelare i consumatori, valorizzare il pane fresco e rendere più trasparente il mercato. La proposta dovrà ora passare alla Camera per il via libera definitivo. Il testo introduce una serie di novità importanti. Dalla definizione di “pane fresco” ai nuovi obblighi per le attività commerciali, le disposizioni interessano sia chi produce che chi compra e consuma. Cosa prevede la Legge sulla produzione e vendita del pane. Il disegno di legge, approvato il 28 aprile 2026, introduce nuovi criteri per distinguere i prodotti artigianali da quelli industriali, surgelati o precotti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Approvata Legge su produzione e vendita del pane: cosa cambia per consumatori e panifici

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