Accordo sul prezzo del pane raggiunto dove costerà di più e cosa cambia

Dopo settimane di trattative, è stato definito un nuovo accordo sul prezzo del pane, che introduce variazioni rispetto ai prezzi praticati in diverse città. In alcuni territori, il costo subirà aumenti, mentre in altri si manterrà stabile o subirà riduzioni. La decisione mira a uniformare le tariffe e a ridurre le differenze tra le varie piazze agricole, semplificando la gestione per produttori e distributori.

Per lungo tempo, il prezzo del pane è stato stabilito attraverso i listini di diverse piazze locali, generando spesso discrepanze che hanno reso difficile agli operatori avere una visione d’insieme del mercato. Con l’ accordo sulla prima quotazione unica del grano duro in Italia, raggiunto dalla Commissione Unica Nazionale (Cun), il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare ha voluto però provare a superare queste criticità, garantendo così una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi. Quotazione unica del grano duro. Alla Commissione – istituita dal Masaf – è stato affidato il compito di individuare un prezzo indicativo per il grano duro, unico e condiviso per tutta la filiera – dalla produzione agricola fino alla trasformazione industriale – per sostituire il sistema frammentato precedente.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Accordo sul prezzo del pane raggiunto, dove costerà di più e cosa cambia Pomodoro da industria: raggiunto l’accordo sul prezzo per la campagna 2026, Confagricoltura Parma: "Condizioni inadeguate"È stato sottoscritto l’accordo quadro per il pomodoro da industria del Nord Italia, al termine di una trattativa complessa che consente di avviare la... Prezzo del latte alla stalla, raggiunto l’accordo per la primavera 2026Il settore lattiero-caseario italiano torna a trovare un punto di equilibrio dopo mesi di tensioni tra allevatori e industria di trasformazione. How to Stay Consistent and Motivated