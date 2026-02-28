lotta agli sprechi ecco i pannolini lavabili gratuiti

A Casalfiumanese è partito il progetto “Eco Bimbo – Il futuro è lavabile”, che offre pannolini lavabili gratuiti alle famiglie. L’iniziativa mira a ridurre gli sprechi e favorire pratiche sostenibili, coinvolgendo direttamente i cittadini nel percorso di tutela ambientale. Il programma si rivolge alle famiglie con bambini piccoli, promuovendo un’alternativa ecologica ai pannolini usa e getta.

A Casalfiumanese ecco il progetto anti spreco ‘Eco Bimbo – Il futuro è lavabile’ che strizza l’occhio alle famiglie e all’ambiente. I nuclei residenti sul territorio, con figli nati negli anni 2024, 2025 e 2026, potranno beneficiare della fornitura di un kit di pannolini lavabili. Il tutto grazie a un finanziamento di Atersir, di poco meno di 10mila euro Iva compresa, previsto dal bando che supporta i progetti comunali per incentivare la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti. Da una parte la salute, per scongiurare le irritazioni dermatologiche e gli eventuali disturbi alle anche dei più piccoli. Dall’altra, la maggiore economicità (con circa mille euro risparmiati a famiglia nell’arco di un triennio, ndr) e il rispetto ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

