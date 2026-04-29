Approvata in consiglio comunale la mozione per il contrassegno provvisorio disabili

Il consiglio comunale di Pescara ha approvato una mozione proposta da un consigliere che prevede l’introduzione di un contrassegno provvisorio per le persone con disabilità. Questo documento permette loro di circolare e parcheggiare in modo temporaneo mentre sono in attesa della visita di revisione. La decisione riguarda le autorizzazioni per i cittadini che si trovano in questa condizione e mira a facilitare la gestione delle esigenze di mobilità.

Il consiglio comunale di Pescara ha approvato la mozione presentata dal consigliere Simone D’Angelo per introdurre il contrassegno provvisorio di circolazione e sosta destinato alle persone con disabilità in attesa di visita di revisione. Simone D’Angelo: "Con questo atto Pescara sceglie di non.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Consiglio comunale a Cisterna, ritirata la mozione di sfiducia per il sindacoCon 13 consiglieri presenti in aula, ieri pomeriggio si è tenuto il consiglio comunale a Cisterna. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Consiglio comunale torna a riunirsi giovedì 30 aprile; Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2025.; Carta del Rischio: il Consiglio Comunale approva l’aggiornamento per gli immobili in centro storico; In Consiglio approvate delibere in materia di urbanistica, cultura e servizi sociali. Approvata in consiglio comunale la mozione per il contrassegno provvisorio disabiliIl consiglio comunale di Pescara ha approvato la mozione presentata dal consigliere Simone D’Angelo per introdurre il contrassegno provvisorio di circolazione e sosta destinato alle persone con disabi ... ilpescara.it Consiglio Comunale: approvate in seconda lettura tutte le proposte di delibera. Non passa il nuovo regolamento del Consiglio ComunaleLa maggioranza approva variazioni di bilancio e debiti fuori bilancio. Sfogo in aula del sindaco nei confronti delle opposizioni ... barlettaviva.it Foggia, Carta dei Servizi approvata senza confronto: le osservazioni del Movimento Consumatori https://www.foggiareporter.it/foggia-carta-dei-servizi-approvata-senza-confronto-le-osservazioni-del-movimento-consumatori.htmlfbclid=IwVERDUARd8GNleH - facebook.com facebook Approvata dalla Giunta l’istituzione del nuovo Registro delle Mediatrici e dei Mediatori Interculturali di Roma Capitale. Obiettivo, rafforzare la qualità dei servizi e migliorare l’accesso ai diritti per tutte e tutti. Per saperne di più ow.ly/XwUH50YOSAn x.com