Il Festival dell'Appennino 2026 prenderà il via il 3 maggio ad Amatrice, coinvolgendo 31 eventi distribuiti lungo le zone interessate dal terremoto. La manifestazione si propone di promuovere la ripresa delle aree interne e celebrare il decimo anniversario del sisma che ha colpito l’area. La rassegna, che coinvolge diverse regioni, mira a valorizzare le comunità e i territori dell’Appennino.

? Cosa sapere Il Festival dell'Appennino 2026 inizierà il 3 maggio ad Amatrice con 31 eventi.. La rassegna interregionale segna il decennio dal sisma per rilanciare le aree interne.. Il 3 maggio inizierà ad Amatrice la prima tappa del Festival dell’Appennino 2026, una rassegna che porterà 31 appuntamenti in 29 comuni tra il 3 maggio e il 31 ottobre, segnando un decennio dal sisma del 2016. La presentazione ufficiale dell’evento è avvenuta oggi presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, dove i protagonisti della ricostruzione e della gestione territoriale si sono riuniti per tracciare il percorso di questa diciassettesima edizione. Il progetto, intitolato Inclusivo di Natura, punta a unire quattro regioni diverse: Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, attraverso un filo conduttore che lega i monti Sibillini, la Laga e la Valnerina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Appennino, 31 eventi per far rinascere le montagne dopo il sisma

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