Appennino in ginocchio | 12 mesi per salvare i borghi dopo il sisma

Il governo traccia la roadmap per la ricostruzione post-sisma nell’Appennino tosco-romagnolo: dodici mesi decisivi per il Commissario straordinario Forlì, 25 febbraio 2026 – Dodici mesi. È questo il tempo concesso al Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma per definire il piano di recupero del patrimonio danneggiato dall’evento sismico dell’18 settembre 2023. La risposta del ministero delle Politiche del mare e della Protezione civile alle interrogazioni della deputata forlivese Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale di Forza Italia in Emilia-Romagna, delinea un percorso chiaro ma ambizioso: riparare gli edifici con danni lievi, ripristinare quelli gravi e ricostruire integralmente i centri storici più colpiti, con criteri rigorosi per la tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico. La notizia arriva in un momento cruciale per i territori dell’Appennino tosco-romagnolo, ancora in attesa di una ripartenza concreta dopo il sisma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Ricostruzione post-sisma, il ministero risponde a Tassinari (Forza Italia): "Governo al lavoro, ora 12 mesi decisivi per il Commissario"

Sisma 2025, Castelli: “Appennino centrale modello di sicurezza”Il report dell'INGV evidenzia come un terzo dei terremoti del 2025 si siano verificati nell’Appennino centrale.