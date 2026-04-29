Appello dei genitori | Devono ascoltarci

I genitori del giovane carabiniere che si è suicidato nella caserma di Spezia la settimana scorsa hanno incaricato come loro avvocati i professionisti Gaetano e Raffaele Crisileo. In un appello pubblico, hanno chiesto che le loro richieste vengano ascoltate. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’episodio e sulla richiesta di attenzione da parte dei familiari. La procura ha aperto un’indagine per approfondire quanto accaduto.

I genitori del giovane carabiniere che si è tolto la vita in caserma a Spezia la scorsa settimana hanno nominato come avvocati di fiducia Gaetano e Raffaele Crisileo. I legali hanno depositato una richiesta scritta al sostituto procuratore Monica Burani titolare dell’indagine di convocare in Procura il padre e la mamma del militare di 25 anni allo scopo di raccontare episodi e particolari che, secondo il loro giudizio, avrebbero influito nella tragedia. Il padre del sottufficiale in servizio in una stazione spezzina ha già pubblicamente manifestato i forti sospetti sull’ipotesi del suicidio. Per questo ha chiesto che si faccia luce non soltanto sugli ultimi momenti trascorsi in caserma.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Appello dei genitori: "Devono ascoltarci" Building Bonds That Last: The Power of Being Intentional with Your Kids Notizie correlate Dentro il tour australiano dei Sussex: Meghan special guest di MasterChef e Harry sulla paternità: «I figli devono essere migliori dei loro genitori»Eppure questi viaggi che i duchi di Sussex, non più working royal dal loro trasferimento in California, compiono di tanto in tanto come privati... A Telese c’è carenza di istituti scolastici, l’appello dei genitori: “Stop all’uso politico dei problemi”A Telese Terme il tema dell’edilizia scolastica torna al centro del dibattito pubblico, ma questa volta a prendere posizione sono direttamente i... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Appello dei genitori: Devono ascoltarci; L’appello dei genitori dell’istituto Gianicolo: No ai telefonini in regalo per la comunione; Iran: i genitori delle vittime di Minab scrivono a Leone XIV, il Suo appello a deporre le armi venga ascoltato; Famiglia nel bosco, la perizia: Sussiste incapacità genitoriale. Terni, l'appello dei genitori di Chiara che a 22 anni rischia la vita per le overdose da metadone: «Ho salvato mia figlia più volte, le istituzioni ci devono aiutare»TERNI - «Con mia figlia le abbiamo provate tutte. Le denunce, la comunità, il Serd ma lei non vuole curarsi. Noi genitori abbiamo bisogno di un aiuto concreto da parte delle istituzioni. Non è giusto ... ilmessaggero.it Famiglia nel bosco, i figli restano nella casa protetta. La Corte d'Appello: «Apprezzabili i progressi dei genitori». Ipotesi ricorso in CassazioneI bambini della famiglia nel bosco di Palmoli resteranno nella casa protetta di Vasto. Niente via libera quindi al ricongiungimento di tutta la famiglia: lo ha stabilito la sentenza con cui la Corte d ... ilmessaggero.it "APPELLO URGENTE: CERCASI GATTO DONATORE (GRUPPO A) PER SALVARE UNA VITA Chiedo aiuto a tutti gli amanti dei gatti. Il mio gatto Zeus è ricoverato in condizioni critiche e ha bisogno di una trasfusione di sangue IMMEDIATA per sopravviv - facebook.com facebook All'appello mancavano solo loro. Ma l'ennesima favola della giovane coppia di Hollywood ci farà ricredere sullo sposarsi Guardando Beef 2, temo di no x.com