A Telese c’è carenza di istituti scolastici l’appello dei genitori | Stop all’uso politico dei problemi

A Telese Terme i genitori si scagliano contro le promesse sui problemi delle scuole. Da anni, la carenza di istituti scolastici resta irrisolta e ora i genitori chiedono di smettere di usare la questione come strumento politico. “Vogliamo fatti, non chiacchiere”, dicono. La mancanza di spazi adeguati si fa sentire, soprattutto con l’aumento degli studenti. La situazione è diventata insostenibile e i genitori chiedono risposte concrete ai rappresentanti locali.
Tempo di lettura: 2 minuti A Telese Terme il tema dell’edilizia scolastica torna al centro del dibattito pubblico, ma questa volta a prendere posizione sono direttamente i genitori e i rappresentanti di classe. In un comunicato diffuso nelle ultime ore, denunciano una carenza strutturale dei plessi scolastici nota da anni e criticano apertamente quella che definiscono una strumentalizzazione politica delle criticità, riemerse con forza proprio a ridosso delle prossime scadenze elettorali. “È del tutto evidente che Telese Terme soffra di una carenza strutturale dei plessi scolastici, non fosse altro perché la scuola media è in attesa di interventi radicali, se non di un totale abbattimento e ricostruzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
