A Telese Terme i genitori si scagliano contro le promesse sui problemi delle scuole. Da anni, la carenza di istituti scolastici resta irrisolta e ora i genitori chiedono di smettere di usare la questione come strumento politico. “Vogliamo fatti, non chiacchiere”, dicono. La mancanza di spazi adeguati si fa sentire, soprattutto con l’aumento degli studenti. La situazione è diventata insostenibile e i genitori chiedono risposte concrete ai rappresentanti locali.

Tempo di lettura: 2 minuti A Telese Terme il tema dell’edilizia scolastica torna al centro del dibattito pubblico, ma questa volta a prendere posizione sono direttamente i genitori e i rappresentanti di classe. In un comunicato diffuso nelle ultime ore, denunciano una carenza strutturale dei plessi scolastici nota da anni e criticano apertamente quella che definiscono una strumentalizzazione politica delle criticità, riemerse con forza proprio a ridosso delle prossime scadenze elettorali. “È del tutto evidente che Telese Terme soffra di una carenza strutturale dei plessi scolastici, non fosse altro perché la scuola media è in attesa di interventi radicali, se non di un totale abbattimento e ricostruzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Telese c’è carenza di istituti scolastici, l’appello dei genitori: “Stop all’uso politico dei problemi”

Approfondimenti su Telese Terme

Nella Sala San Michele a Castiglion Fiorentino si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale e i genitori degli studenti delle scuole dell’infanzia de La Nave e della primaria di Santa Cristina.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Telese Terme

Argomenti discussi: Telese Terme, l’amministrazione precisa: Scuola e servizi, il Comune risponde con opere e finanziamenti; Telese Terme, fisco: maxi sequestro per due imprenditori; Limatola / Telese Terme / Durazzano. Referendum separazione delle carriere: nascono i primi Comitati per il Sì di Forza Italia in provincia di Benevento.; Telese Terme, per gli studenti dell’IIS Telesi@ arriva il dott. Fabrizio Cerusico - Napoli Village -.

Telese, l’amministrazione risponde a Bozzi: L’inverno è ancora lungo, noi lavoriamo per le scuoleL’amministrazione comunale di Telese Terme replica a Bozzi sulle criticità scolastiche, evidenziando risultati concreti e progetti in corso per tutti i plessi. fremondoweb.com

Telese Terme, l’amministrazione precisa: Scuola e servizi, il Comune risponde con opere e finanziamentiIl giorno della Marmotta è celebrato il 2 febbraio in USA e Canada. E’ una tradizione folcloristica in cui una marmotta prevede la durata dell’inverno. Se l’animale vede la propria ombra, l’inverno d ... ntr24.tv

Nuvola Tv. . IL FUTURO DI ISCHIA PASSA PER LA FORMAZIONE: PARLA IL PRESIDE SIRONI In piena fase di iscrizioni, il Preside dell'IPS "V. Telese", Mario Sironi, lancia una proposta ambiziosa per riscattare l'immagine dell'isola e puntare sulla qualità d facebook